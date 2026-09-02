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Вайоминг расширяет партнерство с Chainlink, внедряя ончейн-проверку резервов FRNT

Вайоминг расширяет партнерство с Chainlink, внедряя ончейн-проверку резервов FRNT

Штат Вайоминг расширяет использование Chainlink для обеспечения ончейн-проверки резервов, лежащих в основе официального стабильного токена штата Frontier Stable Token (FRNT).

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