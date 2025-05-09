Олег Каторгин: Вместе с главой муниципального образования Денисом Колесником приняли участие в церемонии возложения венка с катера к памятному бую в честь советских воинов-десантников, погибших при вы

Вместе с главой муниципального образования Денисом Колесником приняли участие в церемонии возложения венка с катера к памятному бую в честь советских воинов-десантников, погибших при высадке на берег в Керченском проливе.
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