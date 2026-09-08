Винтажные селфи знаменитостей, сделанные до того, как это стало мейнстримом

Само слово «селфи» вошло в обиход после того, как в кармане каждого встречного появился смартфон. Но фотографировать самого себя, естественно, стали задолго до этого.
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