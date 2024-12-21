Путин указал на объявление войны русскому миру со стороны западных стран

Русскому миру на сегодняшний день объявлена война. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семьи, трансляцию которого проводил телеканал "Россия 24".
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