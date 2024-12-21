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Путин указал на объявление войны русскому миру со стороны западных стран

Путин указал на объявление войны русскому миру со стороны западных стран

Русскому миру на сегодняшний день объявлена война. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семьи, трансляцию которого проводил телеканал "Россия 24".

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