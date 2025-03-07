Скрылся с места ДТП? 61-летней жертве ДТП с Буйновым стало хуже. Артиста принялись оправдывать. Новые подробности резонансной аварии

Неделю назад произошло резонансное ДТП с участием 74-летнего музыканта Александра Буйнова, который, как сообщается, не заметил на пешеходном переходе 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову.
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