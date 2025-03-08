В Норильске врачи организовали схему по выдаче липовых больничных на 2,5 млн рублей

По версии следствия, шестеро человек (три врача, медсестра, работник больницы и местный житель) вступили в сговор и наладили систему получения взяток за выдачу фиктивных листков временной нетрудоспособности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии