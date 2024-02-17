Дошкольники из Химок собрали книги для детей Донбасса

В детском саду № 21 в Химках прошла благотворительная акция «Дети России — детям Донбасса». Ребята вместе с родителями и воспитателями собрали детские книги, которые будут отправлены в учреждения образования на территории Луганской и Донецкой народных республик.
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