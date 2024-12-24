Губернаторов оценят по рождаемости

В KPI губернаторов включили автоматизированные данные о рождаемости, следует из проекта постановления правительства, утверждающего методики оценки деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и их органов исполнительной власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии