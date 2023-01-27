Ратифицировано соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз и других вопросов, связанных с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территорию Союзного государства.
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз и других вопросов, связанных с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территорию Союзного государства.
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