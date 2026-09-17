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NASA обнаружило на Луне крупнейший из современных ударных кратеров

NASA обнаружило на Луне крупнейший из современных ударных кратеров

NASA обнаружило на Луне крупнейший из известных современных ударных кратеров в Солнечной системе. Об этом 16 сентября сообщается в публикации научного журнала Science Advances.

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