NASA обнаружило на Луне крупнейший из современных ударных кратеров

NASA обнаружило на Луне крупнейший из известных современных ударных кратеров в Солнечной системе. Об этом 16 сентября сообщается в публикации научного журнала Science Advances.
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