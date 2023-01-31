Наш потерянный мир

34 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Только эти погибли в Польше, а ещё 5 в Чехии, а за войну не сосчитать.В Польше открыто ...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Козлы! Мой дядя А.Бодров Герой Советского Союза, жизнь отдал за них, в танке сгорел, в конце войны, даже девушки не и...В Польше открыто ...
  • ШКИПЕР
    Хитрожопые пшеки могут и России выставить счёт за уничтоженные танки "Леопард "В Польше открыто ...

Иран может изменить подход к российско-украинскому конфликту после «признаний» Киева

Иран может изменить подход к российско-украинскому конфликту после «признаний» Киева

Власти Ирана могут изменить подход к военному конфликту между Россией и Украиной, если киевский режим не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на иранский военный объект в Исфахане.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх