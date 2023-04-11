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Эксперт Перенджиев: Россия может предоставить Белоруссии гарантии безопасности, которые хочет получить Лукашенко

Эксперт Перенджиев: Россия может предоставить Белоруссии гарантии безопасности, которые хочет получить Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет получить от России гарантии безопасности, которые российская сторона может предоставить, и обязательно сделает это.

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