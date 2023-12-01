«Следующий ход за Россией, они пойдут в наступление»: ВСУ переходят к обороне по всему фронту (ВИДЕО)

Владимир Зеленский объявил о строительстве оборонительных сооружений по всему фронту: он провел совещании по фортификации на всех основных направлениях — прежде всего, на авдеевском и марьинском, а также на купянском и на линии Купянск — Лиман, в Запорожской и Херсонской областях.