ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Всегда нравились восточные мужчины, но этот турок опустил меня с неба на землю

Всегда нравились восточные мужчины, но этот турок опустил меня с неба на землю

Мы с подругой часто отдыхали в Турции. Ведь эта страна – идеальное место для туризма: тёплое море, золотой песок, прекрасно развитая инфраструктура… Да и посмотреть здесь было на что.

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Комментарии
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Добрый Кот
Обожаю &quot;счастливые&quot; истории чернильниц о восточных принцах.
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5 час.
Людмила Петрухина
Ну и кто ей доктор?
Ответить
3 час.
В
Воробей
Мужчины традиционных социумов совершают огромную ошибку, когда льстятся на женщин, воспитанных в эмансипированном обществе. Собственно, судя по статистике  массовых разводов и вымирании населения, это в большой мере касается и мужчин в эмансипированном социуме!
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1 час.
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