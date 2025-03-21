Мы с подругой часто отдыхали в Турции. Ведь эта страна – идеальное место для туризма: тёплое море, золотой песок, прекрасно развитая инфраструктура… Да и посмотреть здесь было на что.
Всегда нравились восточные мужчины, но этот турок опустил меня с неба на землю
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Добрый Кот
Обожаю "счастливые" истории чернильниц о восточных принцах.
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5 час.
Людмила Петрухина
Ну и кто ей доктор?
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3 час.
В
Воробей
Мужчины традиционных социумов совершают огромную ошибку, когда льстятся на женщин, воспитанных в эмансипированном обществе. Собственно, судя по статистике массовых разводов и вымирании населения, это в большой мере касается и мужчин в эмансипированном социуме!
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1 час.
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