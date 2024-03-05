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Добрый Мир

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Американцы включились в гонку супероружия: США засветили свои гиперзвуковые ракеты

Американцы включились в гонку супероружия: США засветили свои гиперзвуковые ракеты

Фото: globallookpress.com/Defense Ministry Cover Images США затеяли новую провокацию, о которой в мире пока почему-то молчат.

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