"Участникам СВО – кукиш, а моджахеду – паспорт": Предателю, стрелявшему в русских, помогает… комитет воинов-интернационалистов

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Комментарии
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Ирина
Гнать вон продажную мразь!!!
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12 час.
Евгений Петров
Интересно, при чем здесь Талибан? Они показали, как они к нему относятся, получается совсем наоборот, талибы лишили его гражданства, а мы считаем, что они не правы?🤣🤣 Мы против Талибана?🤣
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12 час.
ЮК
Юрий Капустин
Он знал что в России его пожалеют .. У нас вес мусор и отстой собирают и делают гражданами России ..
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10 час.
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