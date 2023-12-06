Две астраханки выиграли четыре медали открытого Кубка Беларуси по плаванию

Из ннх три - золотые. В Могилеве, в бассейне ФОК «Н2О», прошли соревнования по плаванию (на короткой воде - 25 метров) на открытый Кубок Беларуси среди инвалидов по слуху, в котором приняли участие и российские пловцы.
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