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«Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале «Матч! Футбол 3».

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