Модернизация инфраструктуры повлияет на расписание поездов D2 от Стрешнево в выходные

В выходные дни 24-25 августа расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги и Второго маршрута Московских центральных диаметров изменится из-за строительных работ.
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