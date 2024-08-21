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Районная неделя

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Модернизация инфраструктуры повлияет на расписание поездов D2 от Стрешнево в выходные

В выходные дни 24-25 августа расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги и Второго маршрута Московских центральных диаметров изменится из-за строительных работ.

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