Резервы для подполья: 100 000 дезертиров и 500 000 уклоняющихся от мобилизации на Украине Интересно иногда почитать информационные ресурсы противника – судя по всему, у тех, кто подбирает и выкладывает на них материалы, налицо явное биполярное расстройство – культивируемая ненависть к России чередуется с ещё большей ненавистью в отношении сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК), угарный патриотизм в комментариях сменяется.