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Царьград

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"Почитайте, что я нашел, это того стоит": Украинский военный философ рассказал, когда окружение ВСУ может стать ловушкой для "противника"

"Почитайте, что я нашел, это того стоит": Украинский военный философ рассказал, когда окружение ВСУ может стать ловушкой для "противника"

Военные России ведут наступление в трёх районах Доброполья. Украинский военный философ увидел в этом ловушку для русских бойцов.

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