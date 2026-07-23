Исследователь без практики не юрист: соображения по поводу поста Александра Латыева

А. Латыев в посте «О вреде практики для юриста-теоретика» высказал очень опасную мысль. По его мнению, суды выносят решения, бесконечно далекие от того, что пишут в учебниках, и это становится причиной утраты веры в правосудие.
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