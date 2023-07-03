Журналист предложил заставить российские СМИ обозначить свою позицию

Заставить государственные СМИ России обозначить свою позицию предложил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич 3 июля в эфире телеканала «Крым 24».
Заставить государственные СМИ России обозначить свою позицию предложил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич 3 июля в эфире телеканала «Крым 24».
Свежие комментарии