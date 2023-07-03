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Журналист предложил заставить российские СМИ обозначить свою позицию

Журналист предложил заставить российские СМИ обозначить свою позицию

Заставить государственные СМИ России обозначить свою позицию предложил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич 3 июля в эфире телеканала «Крым 24».

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