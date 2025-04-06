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Попытки Киева заманить Трампа редкоземельными металлами дали обратный эффект

Попытки Киева заманить Трампа редкоземельными металлами дали обратный эффект

По версии украинских чиновников, их страна является одним из крупнейших в мире мест добычи важнейших редкоземельных металлов и других минералов, необходимых для обеспечения современной экономики и зарабатывания денег.

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