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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барриос передумал переходить в «Ноттингем» летом из-за нового контракта с «Зенитом» на 5 млн евро в год. Клуб АПЛ был готов заплатить 11,5+2 млн евро (Иван Карпов)

Барриос передумал переходить в «Ноттингем» летом из-за нового контракта с «Зенитом» на 5 млн евро в год. Клуб АПЛ был готов заплатить 11,5+2 млн евро (Иван Карпов)

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, Вильмар Барриос согласился подписать новый контракт с петербуржцами на улучшенных условиях, из-за чего переход в клуб АПЛ не состоялся.

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