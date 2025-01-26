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«Барселона» разгромила «Валенсию» со счетом 7:1 и прервала серию из четырех матчей без побед в Ла Лиге

«Барселона» разгромила «Валенсию» со счетом 7:1 и прервала серию из четырех матчей без побед в Ла Лиге

«Барселона» играючи разобралась с «Валенсией» в домашнем матче 21-го тура Ла Лиги.«Барселона» играючи разобралась с «Валенсией» в домашнем матче 21-го тура Ла Лиги.

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