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Никитин о ЦСКА: «Наступает важный этап в плане построения и возврата к требованиям руководства. У нас нет лозунгов. Без лишнего пафоса ждем начала сезона»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об ожиданиях от нового Фонбет Чемпионата КХЛ. – Сборы ЦСКА уже не за горами.

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