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Военное обозрение

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Американский генерал в отставке об альянсе Россия-Иран-Китай-КНДР: Подобной угрозы не было со времён Второй мировой войны

Американский генерал в отставке об альянсе Россия-Иран-Китай-КНДР: Подобной угрозы не было со времён Второй мировой войны

Отставной американский генерал Джек Кин отметил, что для США уже многие десятилетия не было такой угрозы, какая сегодня исходит от Китая, России, Ирана и КНДР.

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