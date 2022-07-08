Аргументы недели

98 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Еще один проявился, наконец то Польша в лице Валенсы вновь озвучили свои мечты и их хозяев.Бывший президент ...
  • Gaikaa Gaikaa
    у экс-президента ,вероятно,наблюдается та же болезнь, что и у амер. президента. впадает в старческие мечты ,деменция ...Бывший президент ...
  • Олег Кондратьев
    Сука чухонская!Клинцевич: таких ...

Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 до министров иностранных дел западных стран

Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 до министров иностранных дел западных стран

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл на встречу глав МИД стран G20, которая проводится на острове Бали в Индонезии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх