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Сотрудники саратовского предприятия КРЭТ приступили к обучению по программе «Наставничество»

Сотрудники саратовского предприятия КРЭТ приступили к обучению по программе «Наставничество»

Сотрудники Конструкторского бюро промышленной автоматики» (КБПА) концерна «Радиоэлектронные технологии» прошли обучение по программе «Наставничество для вновь принятых работников» в рамках образовательного проекта Академии Ростеха «Школа наставника».

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