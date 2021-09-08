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Жить без накоплений?

Жить без накоплений?

— Завтра пятница, а у меня никакой радости! — заявила вчера моя знакомая. — хоть бы скорее выходные прошли… — Ну ты даешь.

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Елена игрик
То, что копить стало реально трудно, это каждый подтвердит.Деньги иногда.... бывают, а иногда не бывают. На стратегический запас в виде засолки, компотов, консервов, тушенки, муки, сухого молока держу всегда - помню, как всех разогнали на карантин по домам, работа за неделю встала, с кормежкой совсем туго, а денег, так тех вообще нет. Именно стратзапас и спас, муж тогда еще как-то случайно купил по мешку картошки, морковки, капусты сколько-то... Выгребли. Но на зарплату надеяться как-то очень... неуверенно стало.

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