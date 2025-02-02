"Полностью разрушит". В США пришли к неожиданному выводу о России

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ 24,7 тыс прочтений 3 дня назад У Североатлантического альянса нет средств защиты от ударов российской ракетой "Орешник", пишет Responsible Statecraft.
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