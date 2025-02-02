Добрый Мир
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Добрый Мир

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"Полностью разрушит". В США пришли к неожиданному выводу о России

"Полностью разрушит". В США пришли к неожиданному выводу о России

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ  24,7 тыс прочтений 3 дня назад У Североатлантического альянса нет средств защиты от ударов российской ракетой "Орешник", пишет Responsible Statecraft.

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Комментарии
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Лев Добрый
Нет, ну почему же, есть защита от Орешника, просто надо закрыться в туалете и никому не открывать дверь!!!😜👈👍
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