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Парламентская газета

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Кузнецова предложила повысить эффективность нацпроекта «Демография»

Кузнецова предложила повысить эффективность нацпроекта «Демография»

Необходимо повышать эффективность нацпроекта «Демография», это имеет принципиальное значение. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на расширенном заседании комитетов по контролю, по вопросам семьи, по труду и соцполитике 12 октября.

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