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Только один из семи приехавших мигрантов идет на стройку: Что изменится с 5 февраля в борьбе с нелегальной миграцией в России

Только один из семи приехавших мигрантов идет на стройку: Что изменится с 5 февраля в борьбе с нелегальной миграцией в России

KP.RU:Комсомольская правда Виктор ГУСЕЙНОВ С этой среды, 5 февраля, в России органы внутренних дел могут выносить постановления о выдворении иностранцев, которые незаконно находятся в России.

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Комментарии
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Н
Наталья
Не нужно никаких &quot;до 30 апреля&quot;! Находится незаконно - гуд бай на родину!
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9 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА! Зачем России лечить, учить, выдавать пособия семьям мигрантов? &quot;Пятая колонна&quot; России хочет заменить славянское население на мигрантов!
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7 час.
Леонид Руси
Базар на эту тему идёт постоянно, но думцам это не интересно, у них другие интересы... личного характера... Никто не думает, не анализирует, не собирает данные... У нас как привыкли... мужественно преодолевать препятсятвия путём многочисленных жертв...
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24 мин.
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