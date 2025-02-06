Только один из семи приехавших мигрантов идет на стройку: Что изменится с 5 февраля в борьбе с нелегальной миграцией в России

Н Наталья Не нужно никаких "до 30 апреля"! Находится незаконно - гуд бай на родину!

АЗ Андрей Зарубкин В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА! Зачем России лечить, учить, выдавать пособия семьям мигрантов? "Пятая колонна" России хочет заменить славянское население на мигрантов!