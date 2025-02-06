KP.RU:Комсомольская правда Виктор ГУСЕЙНОВ С этой среды, 5 февраля, в России органы внутренних дел могут выносить постановления о выдворении иностранцев, которые незаконно находятся в России.
Только один из семи приехавших мигрантов идет на стройку: Что изменится с 5 февраля в борьбе с нелегальной миграцией в России
Комментарии
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Н
Наталья
Не нужно никаких "до 30 апреля"! Находится незаконно - гуд бай на родину!
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9 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА! Зачем России лечить, учить, выдавать пособия семьям мигрантов? "Пятая колонна" России хочет заменить славянское население на мигрантов!
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7 час.
Леонид Руси
Базар на эту тему идёт постоянно, но думцам это не интересно, у них другие интересы... личного характера... Никто не думает, не анализирует, не собирает данные... У нас как привыкли... мужественно преодолевать препятсятвия путём многочисленных жертв...
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24 мин.
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