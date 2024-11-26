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Синоптик сообщил о почти полностью заснеженной территории России

Синоптик сообщил о почти полностью заснеженной территории России

На текущий момент снег лежит более чем на 90 процентах территории России. Его еще нет на юге Центральной России, в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в юго-западной части Поволжья, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

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