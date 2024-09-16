Маск поинтересовался, почему на Байдена и Харрис никто не покушается

Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск заявил, что на президента и вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена и Камалу Харрис никто не совершал попытку покушения, тогда как на жизнь экс-президента Дональда Трампа, выдвинутого республиканцами кандидатом на выборах главы Белого дома в этом году, посягали уже два раза.