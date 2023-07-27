Медицинская Россия

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  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Башанкаев обратился к Генпрокурору с просьбой предоставить информацию о нападениях на медработников, произошедших после принятия законов, направленных на их защиту 

Глава Комитета по охране здоровья ГД РФ Бадма Башанкаев и председатель Комитета по безопасности Василий Пискарев запросили у Генерального прокурора РФ Игоря Краснова информацию:  — о совершенных с августа 2019 года нападениях на медицинских работников в связи с исполнением ими служебных обязанностей, возбужденных уголовных делах, результатах расследования, квалификации преступлений; — о принимаемых Генеральной прокуратурой РФ мерах, направленных на защиту медработников от нападений, а также предложениях по совершенствованию законодательства в данной сфере.

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