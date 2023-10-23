В Комрате уличных собак поместят в приют для бездомных животных

В Комрате бездомные собаки будут размещены в приюте для животных. Бездомные собаки представляют опасность для общества, говорят местные жители, которые уже давно сообщают о проблеме и просят власти предоставить землю для размещения четвероногих друзей, стерилизовать их и заботиться о них.