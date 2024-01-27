WP: в Белом доме разрабатывает оборонительную стратегию для Украины

После проваленного украинского контрнаступления администрация американского президента Джо Байдена разрабатывает оборонительную стратегию для Киева, которая значительно уменьшит акцент на попытке захвата территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии