В китайских Шэньяне и Даляне открылись фестивали-ярмарки «Сделано в России»

В преддверии Китайского Нового Года (Праздника Весны), главного семейного праздника в КНР, одновременно в двух китайских городах провинции Ляонин стартовали фестивали-ярмарки «Сделано в России», посвященные российским товарам.
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