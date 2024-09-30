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Царьград

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"Ещё не было случая". В США озвучили, какая судьба ждёт Донбасс после переговоров России и Украины

"Ещё не было случая". В США озвучили, какая судьба ждёт Донбасс после переговоров России и Украины

Переговоры России и Украины будут проходить на русских условиях, уверен американский эксперт.Бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил о необходимости переговоров между Украиной и Россией и отметил, что они будут проходить на русских условиях.

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