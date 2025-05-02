Необычное застолье на кладбище в Ставрополье: цыганский табор избил сотрудников полиции Юлия ЧелкановаВ Ставропольском крае произошел инцидент, который вызвал широкий резонанс: цыганский табор накрыл стол с едой и алкоголем на кладбище.
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