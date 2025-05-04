Арман Царукян, Мохаммад Мокаев и несколько россиян дебютировали в Karate Combat

В Дубае (ОАЭ) прошел турнир Karate Combat 54. В рамках шоу экс-боец UFC Мухаммад Мокаев встретился с Болатом Заманбековым в соглавном событии, а в главном поединке вечера Сэм Алви подрался с Тайроном Спонгом.