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Арман Царукян, Мохаммад Мокаев и несколько россиян дебютировали в Karate Combat

Арман Царукян, Мохаммад Мокаев и несколько россиян дебютировали в Karate Combat

В Дубае (ОАЭ) прошел турнир Karate Combat 54. В рамках шоу экс-боец UFC Мухаммад Мокаев встретился с Болатом Заманбековым в соглавном событии, а в главном поединке вечера Сэм Алви подрался с Тайроном Спонгом.

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