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Набиуллина сказала, что экономика РФ вышла на докризисную траекторию, и назвала условия для снижения ключевой ставки

Набиуллина сказала, что экономика РФ вышла на докризисную траекторию, и назвала условия для снижения ключевой ставки

Оценка экономической динамики ЦБ подразумевает, что в России практически завершился восстановительный период развития экономики, рассказала в интервью РБК глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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