Осталась пара недель: озвучено будущее конфликта в Секторе Газа AlexCoderОсталась пара недель: озвучено будущее конфликта в Секторе Газа AlexCoder Американцы давят на Израиль Израильские власти, вероятно, готовятся к долгому противостоянию с ХАМАС, однако заканчивать операцию в Секторе Газа нужно как можно скорее, утверждает бывший премьер-министр страны Эхуд Барак.
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