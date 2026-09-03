«Давно я так не болел». Макс Ферстаппен — об ужасном самочувствии в Зандворте

«Давно я так не болел». Макс Ферстаппен — об ужасном самочувствии в ЗандвортеGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен полностью восстановился после болезни, которая серьёзно беспокоила его во время Гран При Нидерландов.
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