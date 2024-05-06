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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Далласа» Дебур выиграл 8 из 8 седьмых матчей в плей-офф. Он повторил рекорд Саттера по общему числу таких побед

«Старс» обыграли «Вегас» в первом раунде Кубка Стэнли (4-3 в серии, 2:1 в седьмом матче).  Команды под руководством 55-летнего специалиста ни разу не проигрывали в седьмых матчах серий плей-офф.

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