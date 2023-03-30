FT: макрофинансовая система Украины оказалась под угрозой из-за эмиссии гривны

wikipedia.org | National Bank of Ukraine/Общественное достояние Эмиссия гривны для покрытия дефицита бюджета может негативно отразиться на всей макрофинансовой стабильности страны, передает FT заявление главы украинского нацбанка Андрея Пышного.
wikipedia.org | National Bank of Ukraine/Общественное достояние Эмиссия гривны для покрытия дефицита бюджета может негативно отразиться на всей макрофинансовой стабильности страны, передает FT заявление главы украинского нацбанка Андрея Пышного.
Свежие комментарии