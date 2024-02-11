Какие личные секреты хранит самый богатый иллюзионист Дэвид Копперфильд

В 1980-90-е годы иллюзионист Дэвид Копперфильд был одним из известнейших людей в мире. Многие, кто так и не смог попасть на его фантастические шоу, не отрываясь смотрели их по телевизору, пытаясь разгадать секреты показанных им фокусов.