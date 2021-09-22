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Netflix выпустит фильм о Бритни Спирс накануне суда по делу об опеке

Netflix выпустит фильм о Бритни Спирс накануне суда по делу об опеке

Стриминговый сервис выпустил трейлер документального фильма «Britney vs Spears».Онлайн-сервис Netflix выпустил трейлер документального фильма Эрин Ли Карр о жизни американской поп-исполнительницы Бритни Спирс под названием «Britney vs Spears».

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